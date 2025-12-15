Стало известно, как долго будут строить очистные для стоков в Заречном в Тюмени

Новая система позволит качественно фильтровать сточные воды.
Строительство новых очистных сооружений для поверхностных стоков в жилом районе Заречный в Тюмени начнется 1 января 2026 года, а завершится к концу 2027-го. Об этом сообщается на официальной странице администрации города Тюмени в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
«Между департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени и ООО “Тюмень Водоканал” 24 октября 2025 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту инфраструктуры “Строительство очистных сооружений по ул. Ю. -Р. Г. Эрвье. К выполнению строительно-монтажных работ по указанному объекту планируется приступить с 1 января 2026 года”, — говорится в сообщении. Полностью возвести и оборудовать объект должны до 15 ноября 2027 года.
Сооружения строят для дождевой и талой воды. Они нужны, чтобы собирать и очищать воду с улиц до нормативного состояния. В мэрии уточнили, что комплекс построят вблизи водных объектов. Такое размещение выбрали, чтобы после прохождения всех стадий технологической обработки стоки можно было направлять в природные водоемы с соблюдением экологических нормативов.
Подрядчику по акту передана строительная площадка. Он приступил к организационным и подготовительным работам.
Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области подписаны еще восемь концессионных соглашений, направленных на развитие инфраструктуры водоснабжения. Планируется проведение работ на территории Ишима, а также Заводоуковского, Абатского, Аромашевского, Ишимского, Ялуторовского, Викуловского и Сорокинского муниципальных округов.