Стало известно, как долго будут строить очистные для стоков в Заречном в Тюмени

Сооружения строят для дождевой и талой воды. Они нужны, чтобы собирать и очищать воду с улиц до нормативного состояния. В мэрии уточнили, что комплекс построят вблизи водных объектов. Такое размещение выбрали, чтобы после прохождения всех стадий технологической обработки стоки можно было направлять в природные водоемы с соблюдением экологических нормативов.