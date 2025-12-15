Ушел из жизни бывший директор БЕЛТА Владимир Хилькевич

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор БЕЛТА (1986−1988) Владимир Хилькевич ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщает БЕЛТА.
Владимир Павлович в информационном агентстве работал двенадцать насыщенных событиями лет. Сюда попал по распределению после Высшей партийной школы, имея за плечами факультет журналистики БГУ и немалый газетный стаж.
Директором был назначен на девятый год работы в коллективе. За это время прошел школу оперативно-творческой работы в должностях заместителя главного редактора главной редакции информации, главного редактора главной редакции пропаганды и местной печати, заместителя директора.
В интервью для книги «105 лет новостей», изданной в 2023 году к 105-летию со дня основания Белорусского телеграфного агентства, Владимир Хилькевич рассказывал, что профессиональная школа БЕЛТА стала ценным багажом, которым он гордился.
Прощание с профессиональным журналистом и литератором, всю свою жизнь отдавшим новостной и газетной журналистике, состоится 17 декабря с 13.00 до 13.45 по адресу Ольшевского, 12.-0-