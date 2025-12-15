«Трупы НАТО и ЕС»: оговорка переводчика на брифинге шокировала Зеленского

Украинская переводчица на брифинге президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца ошибочно перевела слово troops («солдаты» — прим. «ВМ») как «трупы». Сперва глава государства застыл в наушниках, но понял, что речь идет об ошибке переводчика.
— Немножечко, наверное, были ошибки с переводом, — передает слова Зеленского газета «МК».
По данным СМИ, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на коллегу Владимира Зеленского в попытках подтолкнуть его к уступкам в процессе мирного урегулирования.
Сам Трамп рассказал, что провел жесткие переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что в ходе разговора возникли «небольшие споры о людях», теперь стороны ждут ответов, прежде чем двигаться дальше.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно.