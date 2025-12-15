Эта зима сломалась, дайте другую: В Молдове в декабре аномально тепло до +10 градусов и солнце — загорать можно

Зима в Молдове в этом году явно перепутала расписание. Вместо привычного мороза и серых облаков — солнечно и аномально тепло. По данным синоптиков, 16 декабря воздух прогреется до +8…+9°C, а солнце радует почти безоблачным небом.
Для декабря такие температуры — редкость. Но в этом году жители страны могут спокойно прогуливаться без шапок и курток, наслаждаясь редким декабрьским солнцем.
Ветер будет лёгкий, порывистый, с северо-запада, так что ощущения зимы почти не будет. Осадков синоптики не обещают, что делает день идеальным для прогулок.
Однако метеорологи предупреждают: такая «тёплая зима» ненадолго. Уже к концу недели ожидается похолодание.
Впрочем, смотрите сами.
Погода в Молдове.