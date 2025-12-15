Новый тренд этого года: что такое хоббидоггинг

— Может, они их уже воспитали? — спорит Кузнецов. — Я бы обратился к тем, кто критикует такие развлечения: сами-то они чем занимаются? На стройке пашут? Спасают жизни, работая врачами? Или просто балаболят в интернете, целыми днями критикуя других? Каждый человек имеет право подурачиться — в рамках Уголовного кодекса. Я отношусь к этому положительно, не вижу никаких опасностей ни для психики, ни для отношений. Даже и неплохо было бы многим людям перед тем, как заводить собаку в паре, так поиграть. Научиться выгуливать их утром и вечером. Может, и бродячих собак станет меньше, в приюты животные перестанут поступать пачками. Только я считаю, что играть можно немного иначе. Не надо с собой всюду носить поводок. Если ты представил собаку, то можно ведь выдумать и все остальное?