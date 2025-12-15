Новый тренд этого года: что такое хоббидоггинг

Хоббидоггинг — новый тренд этого года. Увлекающиеся им люди содержат у себя дома вымышленных питомцев, выгуливают их на улице, обучают командам, покупают для них поводки, миски и корм. Подробнее о том, что такое хоббидоггинг — в материале «Вечерней Москвы».
Интересное совпадение: за несколько месяцев до того, как в соцсетях появились первые новости о странном увлечении, мы с девушкой всерьез задумались о покупке собаки. Настолько всерьез, что решили проверить, сможем ли каждый день выходить с собакой на прогулку: несколько вечеров бродили рядом с домом минут по 15, прикидываясь хозяевами очаровательного спаниеля. Мы не брали с собой поводок и не учили командам воздух на другом его конце — все же понимали, что со стороны этот ритуал выглядит странно.
Но, оказывается, есть люди с богатой фантазией, которые эту идею усовершенствовали. В Германии уже организуют публичные тренировки и состязания по хоббидоггингу. «Спортсмены» должны так войти в роль счастливых владельцев невидимых Рексов и Бруно, чтобы всем вокруг казалось, будто они действительно есть: вот запрыгивает на скамейку и, увидев брехучего тойтерьера, бросается к нему. Хозяина непослушного пса, соответственно, должно мотать в разные стороны, как пельмешку в кипящей воде.
В России прохожие, увидев подобную пантомиму на улице, наверняка вызовут скорую или экзорциста. У нас увлечение хоббидоггингом повальным вряд ли станет — слишком уж броско это выглядит. Но даже если интерес к нему и появится, большой проблемы в этом не будет, считает психолог Антон Кузнецов:
— Это просто игра. Не надо серьезно ее воспринимать. Люди же понимают, что собаки нет. Я, когда увидел новости о хоббидоггинге, сразу вспомнил супружескую пару, приходившую на консультации. Муж и жена придумали, что у них есть дочь. И они несколько лет исполняли роль родителей, хотя на самом деле детей у них не было. С одной стороны, это похоже на полную шизофрению. С другой — любые игры для людей, не участвующих в процессе и не знающих правила, скучны и неинтересны, похожи на какие-то глупости. Вот играют спортсмены в футбол, радуются каждому голу так, будто изобрели панацею. Трибуны ревут, болельщики дерутся с другими фанатами…. Если какой-нибудь туземец это увидит, испугается и убежит.
Эксперт добавляет: искусство, культура, живопись — это все не по-настоящему.
— Я бы сравнил такое поведение людей с игрой в театре. Просто исполняемая миниатюра у них называется «Владелец собаки». Уверен, что подобные игры не новость. Вероятно, что они были и 50 лет назад. Просто в отсутствие интернета об этом было трудно узнать.
Интересно, что переодеваются в животных, прыгают, скачут, как козлики, молодые ребята, а выгуливают невидимых собак, судя по всему, мальчики и девочки старше 30 лет, которые могут содержать и настоящих питомцев.
— Людям небогатым некогда играть, им надо работать, — комментирует Кузнецов. — Люди играют, когда у них есть ресурсы: время, энергия, силы.
Кто-то может задать вопрос: а не должны эти люди чем-то более серьезным заниматься? Детей воспитывать, например?
— Может, они их уже воспитали? — спорит Кузнецов. — Я бы обратился к тем, кто критикует такие развлечения: сами-то они чем занимаются? На стройке пашут? Спасают жизни, работая врачами? Или просто балаболят в интернете, целыми днями критикуя других? Каждый человек имеет право подурачиться — в рамках Уголовного кодекса. Я отношусь к этому положительно, не вижу никаких опасностей ни для психики, ни для отношений. Даже и неплохо было бы многим людям перед тем, как заводить собаку в паре, так поиграть. Научиться выгуливать их утром и вечером. Может, и бродячих собак станет меньше, в приюты животные перестанут поступать пачками. Только я считаю, что играть можно немного иначе. Не надо с собой всюду носить поводок. Если ты представил собаку, то можно ведь выдумать и все остальное?
Многие необычные тренды распространяются как вирус. Появляются, чтобы наделать шуму и исчезнуть навсегда.
А вот домашние животные, наши верные друзья, остаются с нами на годы, а в памяти — навсегда.
Мы, кстати, с девушкой псато в итоге взяли. Назвали Кузей.
Михаил Шеляков ветеринар, специалист высшей квалификационной категории:
— Выше описана классическая история про Малыша и Карлсона. Малыш, лишенный внимания со стороны родителей, оставался наедине с собой и придумал воображаемого друга, с которым у него было множество приключений. Полагаю, эти развлечения — из той же серии. Есть, конечно, вопрос — почему бы этим людям просто не завести собаку? Как я понимаю, занимаются хоббидоггингом люди немолодые и не самые бедные. Может быть, они боятся ответственности, хотя, если с деньгами проблем нет, они всегда могут нанять бебиситтера.
Если сами не могут регулярно гулять с собачкой, всегда можно обратиться к специальным службам. У нас, например, многие богатые люди заводят лошадей, но они не живут с ними каждый день. Хозяин просто иногда приезжает с животным «пообщаться». Это нормально. Надо сказать, что элементы игры есть и у владельцев настоящих питомцев: когда человек относится к своей кошке или собачке чуть ли не как к ребенку, покупает одежду, украшения, наряжает как куклу. Сейчас животные, наверное, самые счастливые в истории. У них есть и ветеринарное обслуживание, сбалансированные корма, духи и даже своя мебель…. Станет ли глобальным увлечение виртуальными собаками, говорить не берусь. Вполне вероятно, что это какая-то субкультура, которая, как эмо, промелькнет и навеки исчезнет.
Бывает и такое.
Хоббихорсинг.
Имитация движений всадника, но без лошади, неофициальный вид спорта! Увлечение пришло из Финляндии. Вместо скакуна используется деревянная палка с лошадиной головой. Сейчас их продажи скакнули на маркетплейсах аж на 142 процента — сказывается приближение нового года, символом которого выступает красный конь.
Квадробика.
Тоже неофициальный вид спорта, имитация движений животных при перемещении на руках и ногах одновременно, при этом зачастую используются маски и накладные хвосты.
