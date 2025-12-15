Светлана Журова призналась, что увлекалась необычным спортом

«Я очень хорошо помню свои первые коньки. То были тяжелые двухполозные, которые привязывались к валенкам. Но, когда мои бабушка и дедушка, а также родители заметили мое стремление кататься, они стали покупать мне белые фигурные коньки — в советское время это было непросто. А уже в 9 лет я перешла на конькобежные коньки и серьезно занялась спортом. Мне доставляло удовольствие ощущение скорости, которую я могла развивать!», — рассказывает олимпийская чемпионка 2006 года.