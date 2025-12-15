Светлана Журова призналась, что увлекалась необычным спортом

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка, «королева» конькобежной дорожки Светлана Журова призналась, какими видами спорта сейчас увлекается.
Светлана Журова 14 декабря во Всемирный день по катанию на коньках приняла участие в забеге на катке на ВДНХ вместе со всеми любителями здорового образа жизни. Олимпийская чемпионка поделилась с aif.ru о своих первых шагах на льду, а также о своих новых победах.
«Я очень хорошо помню свои первые коньки. То были тяжелые двухполозные, которые привязывались к валенкам. Но, когда мои бабушка и дедушка, а также родители заметили мое стремление кататься, они стали покупать мне белые фигурные коньки — в советское время это было непросто. А уже в 9 лет я перешла на конькобежные коньки и серьезно занялась спортом. Мне доставляло удовольствие ощущение скорости, которую я могла развивать!», — рассказывает олимпийская чемпионка 2006 года.
Но сейчас прославленная спортсменка чаще играет в хоккей, чем катается на скорость! Вообще, она неравнодушна к этому виду спорта, и ее нередко можно увидеть на хоккейных матчах. Светлана Журова советует всем москвичкам не только болеть за любимую команду на трибунах, но и самим попробовать себя в этом азартном виде спорта.
Кроме того, Светлана Журова поделилась радостной новостью о своем достижении: в этом году она установила мировой рекорд в зимнем варианте гольфа, приняв участие в самом высокогорном турнире.
«Жаль, в гольф на коньках не поиграешь — шучу я. Но в этом году мы установили мировой рекорд в зимнем варианте гольфа, сыграв на Эльбрусе на высоте 4050 метров!».