Пик таяния ледников придется на середину столетия

Исследователи подчеркивают, что пик исчезновения ледников сильно варьируется по регионам. Так, в регионах с преимущественно небольшими ледниками, например на Кавказе, в субтропических Андах, Северной Азии и Центральной Европе, ученые прогнозируют исчезновение более 50% ледников до 2040 года. В регионах с более высокой долей крупных ледников, включая периферию ледяного покрова в Гренландии, Антарктике и Субантарктике, а также на Шпицбергене и в российской Арктике, пик исчезновения ледников также придется на это столетие, но позднее.