Пик таяния ледников придется на середину столетия

ЖЕНЕВА, 15 декабря. /ТАСС/. Таяние ледников достигнет пика к середине нынешнего столетия. Оно составит от 2 тыс. до 4 тыс. ледников в год, прогнозирует исследовательская группа под руководством ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Z rich).
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Climate Change, сокращение числа ледников «достигнет пика примерно в середине века». Отмечается, что сроки и масштабы этого явления будут зависеть от уровня потепления.
«При повышении температуры на 1,5 градуса Цельсия прогнозируется, что пик исчезновения ледников в мире достигнет порядка 2 тыс. ледников в год примерно в 2041 году. При повышении температуры на 4 градуса Цельсия этот пик сдвигается на середину 2050-х годов и увеличивается до порядка 4 тыс. в год», — говорится в исследовании. По оценкам экспертов, такая скорость «эквивалентна потере всего ледникового покрова Альп всего за один год».
Исследователи подчеркивают, что пик исчезновения ледников сильно варьируется по регионам. Так, в регионах с преимущественно небольшими ледниками, например на Кавказе, в субтропических Андах, Северной Азии и Центральной Европе, ученые прогнозируют исчезновение более 50% ледников до 2040 года. В регионах с более высокой долей крупных ледников, включая периферию ледяного покрова в Гренландии, Антарктике и Субантарктике, а также на Шпицбергене и в российской Арктике, пик исчезновения ледников также придется на это столетие, но позднее.