Истребители ВВС Турции сбили беспилотник над Черным морем

Истребители Военно-воздушных сил Турции сбили беспилотный летающий аппарат вблизи воздушного пространства страны над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.
«Было установлено, что воздушный объект представляет собой БПЛА, вышедший из-под контроля, во избежание негативных последствий он был сбит в безопасном районе», — говорится в сообщении.
Как сообщили представители турецкого ведомства, воздушный след дрона был обнаружен рядом с воздушным пространством страны. Устранение произошло в целях обеспечения безопасности. При этом в Минобороны не уточнили принадлежность дрона.
Ранее KP.RU сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал обеспечить безопасность судоходства в Черном море. По словам политика, акватория является важным регионом в международной торговле, стабильность в котором критически важна для всех сторон.