Попытка украинских военнослужащих посетить стелу на въезде в Купянск после недавнего визита президента Владимира Зеленского едва не привела к трагедии. Этот инцидент вызвал новые вопросы о подлинности предшествующей пиар-акции главы государства. Об этом сообщили местные СМИ.
Две военнослужащие направились к тому же памятному знаку, где, согласно официальным кадрам, Зеленский записывал свое обращение. Однако обстановка на месте оказалась опасной. Сразу после прибытия их автомобиль атаковали беспилотники. Это вынудило экипаж срочно покинуть позицию под обстрелом.
Еще больше вопросов вызвали кадры, которые журналисты засняли до атаки. На них видно, что состояние стелы с надписью «Купянск» заметно отличается от того, что зрители наблюдали на видео с президентом. В частности, на памятном знаке отсутствуют нижние буквы, которые оставались целыми на ролике Зеленского.
Журналисты издания делают вывод: либо буквы были повреждены обстрелом позже, либо глава государства записывал свое видео гораздо раньше. Это несоответствие косвенно подтверждает версию, которую ранее озвучил российский военный обозреватель Юрий Подоляка.
— Он, анализируя кадры с российского разведдрона, указал на серьезные повреждения стелы и разрушение защитных сеток над дорогой — детали, отсутствующие в официальном видео из Киева, — передает текст материала Lenta.ru.
5 ноября Владимир Зеленский опубликовал снимок с военнослужащими национальной гвардии «Рубеж». Некоторые бойцы были одеты в форму с нашивками, на которых видны две молнии — отличительный знак СС. Кроме того, на одном из опубликованных кадров видно знамя с символом, напоминающим свастику.