Турист рассказал, как выживала заблудившаяся на Урале группа: ночью жгли костер

Пропавшие в Пермском крае туристы рассказали, как выживали в горах. Группа сбилась с пути в районе горы Ослянка. Поиски начались 14 декабря. Спасатели пошли по маршруту группы, к счастью, туристов ужалось отыскать.
Участник похода Руслан рассказал, как группа провела ночь. От замерзания людей спас огонь, туристы развели костер и грелись до утра.
— Как поняли, что темнеет и поехали не туда… Спустились ниже, организовали ночлег, чтобы утром начинать искать пути выезда, — рассказывает он 360.ru.
Руслан добавил, что давно катается на снегоходах с друзьями по самым разным маршрутам. Когда группа поняла, что заблудились, то слили топливо в один снегоход и отправились навстречу спасателям, чтобы передать координаты группы.
— Из них семь человек находятся уже на базе, а еще 12 — в районе эвакуации, — поделился Руслан.
Людям ничего не угрожает, спасатели доставляют всех на базу, сообщает RT.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» тоже участвовали в поиске. Подножие горы Ослянка было разделено на круговые секторы, в каждом из которых проводились поисково-спасательные действия. Спасателей и волонтеров распределили по участкам для максимально эффективного обследования территории. Поиски туристов затруднялись сложными погодными условиями: низкими температурами и снегопадом, пишет Газета.ru.