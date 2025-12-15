Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США отклонил предложение инвестбанка Xtellus по активам ЛУКОЙЛа

Минфин США отказался выкупать международные активы ЛУКОЙЛа.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов США отказало американскому банку Xtellus Partners в приобретении международных активов компании ЛУКОЙЛ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Финансовая организация планировала обменять ценные бумаги российской компании, находящиеся в собственности американских инвесторов, на глобальные активы энергетического гиганта. Однако Минфин США не одобрил эту инициативу. Причины отказа не разглашаются.

Ранее KP.RU сообщил, что 14 ноября представители ЛУКОЙЛа объявили, что компания ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями о продаже своих зарубежных активов и планирует сообщить о сделке после достижения окончательных договоренностей и получения необходимых разрешений.

В Европе, тем временем, европолитики буквально устраивают склоки и драки за право приватизировать активы российской топливной компании.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше