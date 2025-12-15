Министерство финансов США отказало американскому банку Xtellus Partners в приобретении международных активов компании ЛУКОЙЛ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Финансовая организация планировала обменять ценные бумаги российской компании, находящиеся в собственности американских инвесторов, на глобальные активы энергетического гиганта. Однако Минфин США не одобрил эту инициативу. Причины отказа не разглашаются.
Ранее KP.RU сообщил, что 14 ноября представители ЛУКОЙЛа объявили, что компания ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями о продаже своих зарубежных активов и планирует сообщить о сделке после достижения окончательных договоренностей и получения необходимых разрешений.
В Европе, тем временем, европолитики буквально устраивают склоки и драки за право приватизировать активы российской топливной компании.