«Слоп» стал словом 2025 года по версии словаря Merriam-Webster

Словарь Merriam-Webster назвал slop словом года, которое в буквальном переводе на русский язык означает «помои». Это слово в разное время употребляли для обозначения «мягкой грязи», «мусора» или «пищевых отходов». Сейчас же его используют как характеристику цифрового контента низкого качества, обычно производимого в больших количествах с помощью искусственного интеллекта.

— В 2025 году поток помоев включал в себя абсурдные видеоролики, нелепые рекламные изображения, дешевую пропаганду, фейковые новости, написанные искусственным интеллектом, отчеты о «рабочей ерунде», которые тратят время коллег… и множество говорящих котов. Людей это раздражало, и они это с удовольствием потребляли, — передает сайт словаря.

Оксфордский словарь английского языка назвал словом года термин rage bait. Оно означает онлайн-контент, который намеренно вызывает гнев или раздражение. Такие сообщения публикуются для роста трафика или привлечения внимания к странице или аккаунту.

Словом 2025 года по версии портала «Грамота.ру» стал «зумер». Второе место в списке заняло «выгорание», а третье — «ред-флаг». Эксперты из всех регионов страны выбрали победителя с помощью рейтингового голосования: каждый из них мог выбрать от одного до трех слов.