«Слоп» стал словом 2025 года по версии словаря Merriam-Webster

Словарь Merriam-Webster назвал slop словом года, которое в буквальном переводе на русский язык означает «помои». Это слово в разное время употребляли для обозначения «мягкой грязи», «мусора» или «пищевых отходов». Сейчас же его используют как характеристику цифрового контента низкого качества, обычно производимого в больших количествах с помощью искусственного интеллекта.