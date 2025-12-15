Не больше трех в день: врачи предупредили об опасной «передозировке» мандаринов

В канун Нового года люди начинают массово скупать мандарины. Еще за две недели до праздника фрукт покупают килограммами. Однако врачи предупреждают, что чрезмерное употребление цитруса может привести к плачевным последствиям.
По словам специалистов, «передозировка» мандаринов может привести к обострению гастрита или язвы. Но и здоровым людям, не страдающим от этих заболеваний, не стоит злоупотреблять фруктом.
Врачи рекомендуют детям школьного возраста и взрослым людям есть не больше двух-трех мандаринов в сутки. Дошкольникам лучше не давать больше одного цитруса в день, а малышам до трех лет не стоит есть больше двух-трех долек мандарина, передает «МК».
Помимо обычного переедания, есть риск наткнуться на некачественный фрукт. При выборе мандаринов необходимо обращать внимание на состояние кожуры и вес цитруса. Не стоит покупать фрукты с повреждениями, темными пятнами, плесенью или участками с измененной структурой. Спелый цитрус обладает характерным ароматом, а его кожура легко отделяется от мякоти. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.