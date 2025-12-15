Не больше трех в день: врачи предупредили об опасной «передозировке» мандаринов

Врачи рекомендуют детям школьного возраста и взрослым людям есть не больше двух-трех мандаринов в сутки. Дошкольникам лучше не давать больше одного цитруса в день, а малышам до трех лет не стоит есть больше двух-трех долек мандарина, передает «МК».