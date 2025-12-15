Поиск жизни на Марсе станет ключевой целью первой пилотируемой миссии

В документе предложены четыре стратегии исследования Марса, каждая из которых включает три взаимосвязанные миссии. Наиболее приоритетный сценарий предусматривает краткосрочную миссию продолжительностью 30 марсианских суток (солов), последующую доставку беспилотного грузового модуля и, наконец, длительное пребывание экипажа (до 300 солов). Все этапы будут реализованы в пределах одной исследовательской зоны диаметром около 100 км, отобранной с учётом наличия древних лавовых потоков и районов, где формируются пылевые бури.