Поиск жизни на Марсе станет ключевой целью первой пилотируемой миссии

Когда человек впервые ступит на Марс, его главной задачей должен стать поиск следов жизни, а не изучение влияния марсианской среды на здоровье или подготовка к колонизации. Об этом говорится в новом отчёте Национальных академий Соединённых Штатов, который ставит астробиологию в центр будущих пилотируемых миссий на Красную планету.
Согласно документу, выбор места посадки, структура миссии и подготовка экипажа должны быть направлены на максимальное повышение шансов обнаружить биомаркеры или признаки пребиотической химии.
Среди одиннадцати приоритетных научных целей, определённых комитетом экспертов, поиск жизни занимает первое место. За ним следуют изучение циклов воды и углекислого газа для понимания эволюции Марса, составление детальной геологической карты, исследование влияния марсианской среды на физиологию и психику человека, а также анализ глобальных пылевых бурь.
Вопросы, связанные с долгосрочным пребыванием людей, такие как освоение местных ресурсов, изучение репродукции растений и животных в условиях Марса или поведение микроорганизмов, получили более низкий приоритет, что подчёркивает стремление авторов отчёта сосредоточиться на фундаментальной науке, а не на практических аспектах колонизации.
В документе предложены четыре стратегии исследования Марса, каждая из которых включает три взаимосвязанные миссии. Наиболее приоритетный сценарий предусматривает краткосрочную миссию продолжительностью 30 марсианских суток (солов), последующую доставку беспилотного грузового модуля и, наконец, длительное пребывание экипажа (до 300 солов). Все этапы будут реализованы в пределах одной исследовательской зоны диаметром около 100 км, отобранной с учётом наличия древних лавовых потоков и районов, где формируются пылевые бури.
Для реализации этого плана потребуется комплексное научное оборудование, буровые установки для отбора подповерхностных образцов, метеорологические станции, передвижной лабораторный модуль для анализа проб на месте и система возврата образцов на Землю. Длительная миссия даст возможность наблюдать сезонные изменения и изучать временные явления, недоступные при краткосрочных посещениях.
Отчёт также рекомендует усилить меры планетарной защиты, чтобы избежать загрязнения Марса земной биотой и сохранить научную ценность поиска жизни, включать поверхностные лаборатории в архитектуру каждой миссии, возвращать геологические и биологические образцы с каждой экспедиции и активно исследовать модели взаимодействия астронавтов, роботов и искусственного интеллекта, поскольку именно гибридные команды способны обеспечить максимальную научную отдачу.
Таким образом, американское научное сообщество призывает NASA сделать поиск внеземной жизни главной целью первой высадки человека на Марс.
Ранее стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США потеряло связь со станцией Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) на орбите Красной планеты.