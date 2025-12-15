Власти Молдавии решили украсть топливный терминал, который принадлежит компании LukOil-Moldova и находится в аэропорту Кишинева. Премьер-министр Дорин Мунтяну заявил, что все имущество компании должно перейти в собственность государства в течение 20 дней. Об этом сообщает «Sputnik. Молдова».
«В течение 20 дней государство станет новым владельцем данной инфраструктуры, что необходимо для обеспечения бесперебойных поставок авиационного топлива», — заявил Мунтяну.
Уточняется, что Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения аннулировал договор 2005 г., на основании которого топливная инфраструктура аэропорта была передана компании. Мунтяну приказал провести расследование, чтобы узнать, как и почему терминал был передан компании LukOil-Moldova в 2005 году. Власти хотят понять, было ли это решение законным.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле призвали придерживаться принципов законности в вопросах продажи активов ЛУКОЙЛа.