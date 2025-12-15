Премьер Молдавии Мунтяну поручил изъять в пользу государства терминал ЛУКОЙЛа

Уточняется, что Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения аннулировал договор 2005 г., на основании которого топливная инфраструктура аэропорта была передана компании. Мунтяну приказал провести расследование, чтобы узнать, как и почему терминал был передан компании LukOil-Moldova в 2005 году. Власти хотят понять, было ли это решение законным.