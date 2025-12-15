Стюардессы авиакомпании из ЯНАО показали, как теперь выглядит их форма

Авиакомпания «Ямал» начала переоформление фирменного стиля.
Авиакомпания «Ямал» представила новую форму бортпроводников, которую экипажи начнут носить с января 2026 года. Показ прошел в ангаре с самолетами и авиатехникой. В качестве моделей выступили действующие стюардессы и стюарды перевозчика. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале перевозчика.
«Авиакомпания “Ямал” презентовала новую форму бортпроводников. В роли моделей — стюардессы и стюарды “Ямала”. В качестве площадки для дефиле — ангар с самолетами и авиатехникой», — написал telegram-канал.
В компании пояснили, что обновление униформы должно одновременно подчеркнуть фирменный стиль «Ямала» и улучшить условия работы экипажей. При этом приоритетами при разработке стали комфорт, безопасность и использование современных высокотехнологичных тканей.
Согласно обнародованным данным, центральным элементом обновленной униформы станет изображение Путеводной звезды на воротнике. Этот символ призван акцентировать роль экипажа как надежного проводника для пассажиров на протяжении всего полета. Образ дополняется кашне с обновленным фирменным орнаментом, а отличительным знаком сотрудника будет служить футуристичный бейдж, выполненный в форме ледяного кристалла.
Линейка униформы разделена на две коллекции: летнюю, адаптированную к эксплуатации в теплое время года, и зимнюю, предназначенную для работы в условиях низких температур. Переход на новый формат формы авиакомпания «Ямал» планирует осуществить в январе 2026 года.
Авиакомпания «Ямал» ранее сообщала о проведении широкомасштабного ребрендинга, в рамках которого будет обновлен визуальный облик бренда при сохранении фирменного символа — белого медведя. В планах перевозчика — запуск обновленного официального сайта, внедрение единого фирменного стиля во всех онлайн-каналах, а также разработка мобильного приложения для пассажиров.