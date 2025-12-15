Ричмонд
«Солнце Ландау» признан лучшим спектаклем большой формы

На исторической сцене Театра им. Вахтангова завершилась 18-я церемония вручения независимой Международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала».

Источник: АиФ Воронеж

На исторической сцене Театра им. Вахтангова завершилась 18-я церемония вручения независимой Международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Лучшие из лучших спектаклей, режиссеров, актеров, театров (в том числе, русские за рубежом) определяются любителями сцены путем интернет-голосования.

Особого внимания в 2025-м удостоились театральные проекты, посвященные 80-летию Великой Победы. В этой номинации было 15 претендентов, а в шорт-листе вместо трех остались пять названий — «Нашествие» в Театре им. Моссовета и «Эшелон» театра «Сфера».

Постановщиком торжественного вечера стал Юрий Квятковский, один из самых востребованных российских режиссеров, отметившийся в нынешнем сезоне двумя яркими спектаклями — «Кабала святош» с Николаем Цискаридзе и Константином Хабенским в МХТ им. Чехова и «Ревизор: комедия в стихах» в стиле хип-хоп в Московском Губернском.

Ведущими праздника стали актеры Аня Чиповская (она уже в третий раз играет эту «роль») и Денис Самойлов (у него дебют). Оба еще и прекрасно пели, причем Аня — на французском.

Лауреатами в самой престижной номинации премии «Звезда театрала» — «Легенда сцены» — в этом году названы 86-летняя актриса Малого театра Людмила Полякова, 93-летний дирижер и художественный руководитель Большого симфонического оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев (он не смог быть на церемонии) и отметивший минувшей осенью 90-летие артист Московского театра оперетты Герард Васильев.

Главный приз в номинации «Лучший спектакль. Большая форма» забрали создатели постановки «Солнце Ландау» худрука Театра им. Вахтангова Анатолия Шульева. Исполнитель главной роли Павел Попов был удостоен также награды за лучшую мужскую роль.