Полина Диброва прокомментировала первый выход в свет с Романом Товстиком

На мероприятии она прокомментировала ситуацию, отметив, что Товстик находился рядом и поддерживал её. По её словам, совместное присутствие на личном празднике стало «правильным» решением. Кроме того, отвечая на вопрос о доме, который её бывший муж выставил на продажу, Диброва дала понять, что не связывает свои планы с этой недвижимостью, а хотела бы свой собственный дом.