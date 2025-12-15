Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уволили из-за походов в туалет: сотрудник с геморроем подал в суд на компанию и потребовал денежную компенсацию

SCMP: в Китае инженера уволили из-за частого посещения туалета.

Источник: Комсомольская правда

В Китае сотрудник одной из компаний подал в суд на работодателя после увольнения за частые перерывы на посещение туалета. Как сообщает издание South China Morning Post, мужчина также потребовал компенсацию в размере 45 тысяч долларов за незаконное расторжение трудового договора.

Занимавший должность инженера китаец по фамилии Ли заявил, что частые перерывы были связаны с его состоянием здоровья — мужчина страдал от геморроя. Он также предоставил суду медицинские документы и чеки от покупок соответствующих лекарств.

Представители компании, в свою очередь, предоставили записи с камер видеонаблюдения. На материалах видно, что мужчина в течение месяца прерывался на посещение уборной 14 раз. Все они длились больше часа, а самый длительный перерыв занял четыре часа.

Суд пришел к выводу, что Ли не уведомил компании о своем состоянии своевременно, а проведенное в туалете время «значительно превышало» физические потребности мужчины. Его отсутствие на рабочем месте также рассматривалось как нарушение условий трудового договора.

После рассмотрения дела стороны достигли урегулирования ситуации, а суд обязал компанию выплатить бывшему сотруднику компенсацию в размере более 4 тысяч долларов с учетом многолетнего вклада Ли в работу компании и трудностей в связи с увольнением.

Ранее KP.RU сообщал, что в Испании сотрудницу службы доставки уволили за слишком ранние приходы на работу, которые не приносили пользы компании.