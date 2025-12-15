Уволили из-за походов в туалет: сотрудник с геморроем подал в суд на компанию и потребовал денежную компенсацию

В Китае сотрудник одной из компаний подал в суд на работодателя после увольнения за частые перерывы на посещение туалета. Как сообщает издание South China Morning Post, мужчина также потребовал компенсацию в размере 45 тысяч долларов за незаконное расторжение трудового договора.