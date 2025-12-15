Уволили из-за походов в туалет: сотрудник с геморроем подал в суд на компанию и потребовал денежную компенсацию

В Китае сотрудник одной из компаний подал в суд на работодателя после увольнения за частые перерывы на посещение туалета. Как сообщает издание South China Morning Post, мужчина также потребовал компенсацию в размере 45 тысяч долларов за незаконное расторжение трудового договора.
Занимавший должность инженера китаец по фамилии Ли заявил, что частые перерывы были связаны с его состоянием здоровья — мужчина страдал от геморроя. Он также предоставил суду медицинские документы и чеки от покупок соответствующих лекарств.
Представители компании, в свою очередь, предоставили записи с камер видеонаблюдения. На материалах видно, что мужчина в течение месяца прерывался на посещение уборной 14 раз. Все они длились больше часа, а самый длительный перерыв занял четыре часа.
Суд пришел к выводу, что Ли не уведомил компании о своем состоянии своевременно, а проведенное в туалете время «значительно превышало» физические потребности мужчины. Его отсутствие на рабочем месте также рассматривалось как нарушение условий трудового договора.
После рассмотрения дела стороны достигли урегулирования ситуации, а суд обязал компанию выплатить бывшему сотруднику компенсацию в размере более 4 тысяч долларов с учетом многолетнего вклада Ли в работу компании и трудностей в связи с увольнением.
Ранее KP.RU сообщал, что в Испании сотрудницу службы доставки уволили за слишком ранние приходы на работу, которые не приносили пользы компании.