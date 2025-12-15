Четверо пастухов насмерть замерзли в степи в Волгоградской области

Палласовский район Волгоградской области, граничащий с Казахстаном, сильнее всего пострадал от шторма 13 декабря 2025 года. По состоянию на вечер 15 декабря многие населённые пункты остаются без электричества. В результате стихии погибли минимум четыре человека — пастухи, которые замёрзли в снежной метели, сообщает «КП-Волгоград».
По данным Следственного комитета по Волгоградской области, были обнаружены тела двух мужчин 68 лет, а также 66- и 76-летнего мужчин. Поиски пятого пастуха продолжаются. Все они попытались в бурю привести скот домой, но заблудились и замёрзли.
«Вероятная причина смерти — переохлаждение», — сообщили в Следкоме.
В тот день погодные условия были крайне тяжёлые: дороги были занесены снегом, Госавтоинспекция закрыла трассы в двух районах и призвала водителей отказаться от поездок. Однако многие, кто уже был в пути, оказались в сложной ситуации.
Напомним, в этот день, 13 декабря, в соседнем регионе также бушевала непогода. Как известно, в Саратовской области трасса оказалась заблокирована из-за ДТП. Людей, застрявших в метель, пришлось эвакуировать при помощи сотрудников МЧС.