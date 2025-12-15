Светлана Журова поделилась, когда Россия вернется на международную арену

Aif поинтересовался у Светланы Журовой, депутата Государственной думы, олимпийской чемпионки в конькобежном спорте, каковы перспективы возвращения наших спортсменов на крупные соревнования.
«Сейчас есть уже хорошие новости: наших юниоров допускают на крупные международные соревнования со своими флагами и гимном. И это уже прорыв, поскольку сначала нам ставили ограничения из-за ситуации с допингом, потом была пандемия. А в последнее время нас вообще отстранили, и наши юниоры вынуждены были пропустить соревнования, в которых планировали участвовать. Но наше поколение спортсменов, их тренеры стараемся подтягивать их мастерство, воодушевлять, чтобы у них были мечты и цели. — сказала Журова на Всемирном дне катания на коньках на ВДНХ. — Но, если в целом говорить об Олимпиаде, непонятно, почему Россию отстранили. Ведь она не принадлежит ни МОКу, ни какой-то конкретной стране».
Светлана Журова напомнила историческую составляющую Олимпиады, приведя в пример проходившие Игры на территории античного Крыма. По словам олимпийской чемпионки, Россия как никто другой имеет право на участие в Играх, отстранять и оставлять ее в стороне недопустимо.
«Наши спортсмены обязательно вернутся и будут выигрывать, как это сделали наши спортсмены в 1952 году — после тяжелейшей Великой Отечественной войны, после концлагерей, блокады Ленинграда. Они показали, на что способна наша страна. — напомнила Журова. (На летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки СССР занял второе место в общем медальном зачете, завоевав 71 медаль. США опередили нашу страну на 5 медалей. — прим. ред.). У наших ребят такой же настрой — выйти и всех победить! И Ангелина Мельникова уже это доказала: мы умеем побеждать вопреки обстоятельствам. И Саша Овечкин прославляет российский хоккей и не скрывает, что он россиянин».
В преддверии Нового года Светлана Журова пожелала всем жителям России, прежде всего, мира и здоровья.
«Думаю, многие в новогоднюю ночь будут загадывать желание о наступлении мира, который должен быть! Очень хочу, чтобы наши ребята вернулись с СВО живыми и здоровыми. И мы хотели бы, чтобы они были рядом со своими близкими и семьями. Нашим детям — заниматься спортом!», — поздравила всех чемпионка.