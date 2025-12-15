Светлана Журова поделилась, когда Россия вернется на международную арену

«Сейчас есть уже хорошие новости: наших юниоров допускают на крупные международные соревнования со своими флагами и гимном. И это уже прорыв, поскольку сначала нам ставили ограничения из-за ситуации с допингом, потом была пандемия. А в последнее время нас вообще отстранили, и наши юниоры вынуждены были пропустить соревнования, в которых планировали участвовать. Но наше поколение спортсменов, их тренеры стараемся подтягивать их мастерство, воодушевлять, чтобы у них были мечты и цели. — сказала Журова на Всемирном дне катания на коньках на ВДНХ. — Но, если в целом говорить об Олимпиаде, непонятно, почему Россию отстранили. Ведь она не принадлежит ни МОКу, ни какой-то конкретной стране».