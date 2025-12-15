Ричмонд
Юрист Давыдов: Лурье не получит компенсацию от Долиной, даже выиграв суд

Компенсация расходов всегда сильно занижена.

Источник: Комсомольская правда

Даже если Верховный суд встанет на сторону Полины Лурье, она не получит компенсацию морального вреда. Об этом сказал юрист по недвижимости Олег Давыдов.

По оценкам эксперта, шансы у Лурье выиграть этот пор растут, но максимум на что она может рассчитывать — это компенсация на часть расходов.

— Максимум стороне, которая выиграет спор, могут компенсировать судебные расходы или госпошлину, — сказал юрист Постньюс.

Но и то вряд ли Лурье вернет хотя бы часть понесенных расходов. Причина в том, что суды всегда снижают компенсацию платы за услуги адвоката ниже рыночной стоимости. Сумма обычно пересчитывается и выходит в разы ниже реально понесенных трат.

Юрист рассказал, что бывали случаи, когда клиент оплачивал за работу адвокату 1 миллион рублей, а суд взыскивал с проигравшей стороны компенсацию в 100 тысяч рублей.

Ранее, фигуранты дела о хищении денег Долиной получили от 4 до 7 лет лишения свободы. А до этого артистка добилась, чтобы ей вернули проданную под влиянием мошенников квартиру.

Полина Лурье осталась без денег и без жилья. Жилье у Долиной она купила за 112 миллионов рублей.