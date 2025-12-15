Юрист Давыдов: Лурье не получит компенсацию от Долиной, даже выиграв суд

Даже если Верховный суд встанет на сторону Полины Лурье, она не получит компенсацию морального вреда. Об этом сказал юрист по недвижимости Олег Давыдов.
По оценкам эксперта, шансы у Лурье выиграть этот пор растут, но максимум на что она может рассчитывать — это компенсация на часть расходов.
— Максимум стороне, которая выиграет спор, могут компенсировать судебные расходы или госпошлину, — сказал юрист Постньюс.
Но и то вряд ли Лурье вернет хотя бы часть понесенных расходов. Причина в том, что суды всегда снижают компенсацию платы за услуги адвоката ниже рыночной стоимости. Сумма обычно пересчитывается и выходит в разы ниже реально понесенных трат.
Юрист рассказал, что бывали случаи, когда клиент оплачивал за работу адвокату 1 миллион рублей, а суд взыскивал с проигравшей стороны компенсацию в 100 тысяч рублей.
Ранее, фигуранты дела о хищении денег Долиной получили от 4 до 7 лет лишения свободы. А до этого артистка добилась, чтобы ей вернули проданную под влиянием мошенников квартиру.
Полина Лурье осталась без денег и без жилья. Жилье у Долиной она купила за 112 миллионов рублей.