Юрист Давыдов: Лурье не получит компенсацию от Долиной, даже выиграв суд

Но и то вряд ли Лурье вернет хотя бы часть понесенных расходов. Причина в том, что суды всегда снижают компенсацию платы за услуги адвоката ниже рыночной стоимости. Сумма обычно пересчитывается и выходит в разы ниже реально понесенных трат.