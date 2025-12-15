МИЦ «Известия» стал «Медиахолдингом года» по итогам премии Дзена

По данным за 2025 год, совокупная месячная аудитория интернет-ресурсов холдинга превышает 100 млн пользователей. На платформе «Дзен» на проекты МИЦ «Известия» подписано более 3,5 млн человек. Показатели зафиксированы и в профильных рейтингах. С 2017 года «Известия» занимают первое место по цитируемости среди печатных СМИ согласно данным Медиалогия. Кроме того, по статистике Liveinternet.ru МИЦ «Известия» вошёл в тройку лидеров рейтинга «Топ-30. Новости и СМИ», заняв вторую позицию по итогам ноября.