Перед Новым годом тысячи москвичей попали в список невыездных из-за долгов

Ранее Life.ru писал, при каких условиях россиян не выпустят за границу. Общие правила для запрета на выезд требуют, чтобы долговые обязательства превысили 30 тысяч рублей. Это касается неуплаты кредитов, штрафов, коммунальных услуг и налогов. Также существуют исключения, когда долги от 10 тысяч рублей могут стать причиной запрета, например, при неисполнении алиментных обязательств или требований о возмещении вреда здоровью. Помимо материальных долгов, ограничить выезд могут и неисполненные решения неимущественного характера.