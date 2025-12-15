Тюменские работодатели повысили зарплаты: кто получает больше 180 тысяч рублей

Одна из наиболее популярных профессий в северных регионах — сварщик.
В ноябре работодатели Тюменской области увеличили предлагаемый уровень оплаты труда для соискателей, занятых на сменной работе. Больше других они готовы платить сварщикам, строителям и электромонтажникам. Это следует из данных сервиса «Авито Работа».
«В Тюменской области рейтинг открывает вакансия сварщика — со средним зарплатным предложением 183 792 рубля. Регион с развитой нефтегазовой инфраструктурой традиционно нуждается в квалифицированных рабочих», — говорится в сообщении сервиса.
На второй строке рейтинга располагается профессия строителя: средний уровень предлагаемого вознаграждения по данной специальности составляет 178 333 рубля, что свидетельствует об интенсивном развитии строительных проектов в регионе. Третью позицию занимает электромонтажник — средняя заявленная заработная плата для этих специалистов достигает 168 333 рублей. Существенные объемы технических работ в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленном секторе обеспечивают устойчивый спрос на представителей этой профессии.
Четвертое место в рейтинге занимает должность автоэлектрика, на которую активно набирают персонал автосервисы и транспортные компании; средний уровень предлагаемой заработной платы по этой специальности составляет 137 000 рублей. На пятой позиции находится водитель грузового транспорта с средним предложением в размере 123 033 рублей.
Ранее аналитики «Авито Работы» сообщали, что в Тюменской области в 2025 году самые высокие зарплаты в топливно-энергетическом комплексе получают специалисты по добыче, переработке и транспортировке нефти и газа — в среднем 90 тысяч рублей. Тогда эксперты отмечали стабильный спрос на таких работников и рост их доходов, что подтверждает сохраняющуюся потребность региона в квалифицированных кадрах на промышленных и инфраструктурных объектах.