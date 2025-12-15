Тюменские работодатели повысили зарплаты: кто получает больше 180 тысяч рублей

Ранее аналитики «Авито Работы» сообщали, что в Тюменской области в 2025 году самые высокие зарплаты в топливно-энергетическом комплексе получают специалисты по добыче, переработке и транспортировке нефти и газа — в среднем 90 тысяч рублей. Тогда эксперты отмечали стабильный спрос на таких работников и рост их доходов, что подтверждает сохраняющуюся потребность региона в квалифицированных кадрах на промышленных и инфраструктурных объектах.