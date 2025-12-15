Маск установил новый рекорд по состоянию: он может стать первым триллионером в мире

Американский предприниматель Илон Маск стал первым в мире человеком, чьё состояние превысило 600 миллиардов долларов. Об этом пишет журнал Forbes.
В начале декабря космическая компания SpaceX объявила о публичном предложении акций, оценив компанию в рекордные 800 миллиардов долларов. Для сравнения, в августе 2025 года её оценивали всего в 400 миллиардов.
По информации Forbes, у Маска примерно 42% акций SpaceX, что увеличило его состояние примерно на 168 миллиардов долларов — до 677 миллиардов.
«Маск теперь является первым человеком в истории, чье состояние превышает 600 миллиардов. Никто другой никогда не был владельцем состояния в 500 миллиардов долларов», — отмечает Forbes.
Подчеркивается, что при проведении IPO с такой оценкой Илон мог бы, вероятно, стать триллионером. Сейчас его доля в SpaceX оценивается в 336 миллиардов долларов и является самым ценным активом, в то время как доля в Tesla составляет около 197 миллиардов.
Источник добавляет, что американский бизнесмен находится значительно впереди второго в рейтинге самых богатых — соучредителя Google Ларри Пейджа, состояние которого оценивается в 252 миллиарда долларов. Разрыв составляет 425 миллиардов.
Напомним, после выборов политические шаги Маска стали одним из главных факторов роста акций Tesla. С момента инаугурации Дональда Трампа 53-летний миллиардер активно включился в дела Вашингтона.