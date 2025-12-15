Как защитить себя при сделках с недвижимостью, рассказали в Госкомимуществе

На момент заключения договора купли-продажи недвижимого имущества стороны должны договориться по всем существенным условиям сделки. «При обращении за удостоверением и регистрацией договора вы подтверждаете, что все сведения и документы достоверны, вы дееспособны, а положения, зафиксированные в договоре, полностью соответствуют вашей воле. За предоставление недостоверных документов или сведений предусмотрена ответственность, — обратили внимание в комитете. — Регистратор не проводит экспертизу подписей и документов, не влияет на мотивы сторон, не навязывает свои условия договора и не заменяет собой суд или милицию. Обязательно задавайте регистратору все интересующие вас вопросы об объекте сделки и ее условиях».-0-