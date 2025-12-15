Как защитить себя при сделках с недвижимостью, рассказали в Госкомимуществе

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как защитить себя при сделках с недвижимостью, рассказали БЕЛТА в Госкомимуществе.
Государственный комитет по имуществу напоминает: при совершении сделок с недвижимостью важно знать свои права и обязанности, чтобы избежать мошенничества и сохранить имущество. Все такие сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с законом от 22 июля 2002 года № 133-З. Сделки, заключенные с участием граждан, также обязательно удостоверяются регистратором или нотариусом.
На момент заключения договора купли-продажи недвижимого имущества стороны должны договориться по всем существенным условиям сделки. «При обращении за удостоверением и регистрацией договора вы подтверждаете, что все сведения и документы достоверны, вы дееспособны, а положения, зафиксированные в договоре, полностью соответствуют вашей воле. За предоставление недостоверных документов или сведений предусмотрена ответственность, — обратили внимание в комитете. — Регистратор не проводит экспертизу подписей и документов, не влияет на мотивы сторон, не навязывает свои условия договора и не заменяет собой суд или милицию. Обязательно задавайте регистратору все интересующие вас вопросы об объекте сделки и ее условиях».-0-