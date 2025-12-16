Forbes: Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов

Предыдущее рекордное достижение Маска также зафиксировал Forbes. В октябре он стал первым человеком, чье состояние превысило 500 млрд долларов. Новый рубеж в 600 млрд долларов был преодолен менее чем за три месяца на фоне ускоренного роста оценочной стоимости SpaceX и сохраняющегося интереса инвесторов к проектам компании в сфере запуска ракет и космической связи.