Forbes: Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов

Маску принадлежит порядка 42% акций SpaceX.
Предприниматель Илон Маск впервые в истории стал человеком, чье состояние превысило отметку в 600 млрд долларов. Об этом пишет журнал Forbes. По оценке издания, совокупный капитал Маска достиг 677 млрд долларов с учетом стоимости принадлежащих ему активов, прежде всего доли в частной космической компании SpaceX.
«Издание связывает рост его капитала с пересмотром рыночной стоимости его компании SpaceX, специализирующейся на разработках в сфере освоения космоса. После запуска тендерного предложения, ее стоимость возросла с 400 млрд долларов в августе до 800 млрд долларов в декабре», — говорится в сообщении.
Журнал указывает, что Маску принадлежит порядка 42% акций SpaceX. После удвоения оценочной стоимости компании стоимость этого пакета выросла на168 млрд долларов. Именно этот пересмотр и стал ключевым фактором, который позволил капиталу предпринимателя перейти новый исторический рубеж и значительно опередить показатели других участников списка богатейших людей мира.
Предыдущее рекордное достижение Маска также зафиксировал Forbes. В октябре он стал первым человеком, чье состояние превысило 500 млрд долларов. Новый рубеж в 600 млрд долларов был преодолен менее чем за три месяца на фоне ускоренного роста оценочной стоимости SpaceX и сохраняющегося интереса инвесторов к проектам компании в сфере запуска ракет и космической связи.