Ученые рассказали о возможных магнитных бурях на Земле на фоне затишья на Солнце

Ученые предупредили о возможных магнитных бурях на Земле в ближайшие дни, несмотря на ожидаемое затишье солнечной активности. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Специалисты пояснили, что к 17−18 декабря вспышечная активность на Солнце полностью прекратится, начав двухнедельный период спокойствия. Однако в середине недели Земля может оказаться под воздействием возмущенного потока солнечного ветра из крупной корональной дыры.
Уровень возможных возмущений магнитного поля планеты ожидается слабым (класс G1), аналогичным кратковременной буре в ночь на 13 декабря, передает ТАСС.
Две вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце утром пятницы, 12 декабря. Продолжительность первой вспышки составила 24 минуты. Обе вспышки произошли в крупнейшем в году комплексе пятен.
Днем ранее к Земле пришел второй из двух выбросов плазмы, произошедших на Солнце с 7 по 8 декабря. По данным специалистов, начавшаяся магнитная буря оценивается как слабая или средняя по силе.