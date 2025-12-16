Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Ивана Молчальника 16 декабря на день тишины

Собрали приметы и запреты на 16 декабря, когда празднуют день Ивана Молчальника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 16 декабря вспоминает Иоанна Молчальника. В народе отмечают день Ивана Безмолвника. Но есть еще одно название — день тишины.

Что нельзя делать 16 декабря.

Не рекомендуется петь. Не следует кричать. Кроме того, 16 декабря нельзя ссорится. Считается, что если муж и жена поругаются, то скандалы их будут сопровождать целый год.

Что можно делать 16 декабря.

По традиции, 16 декабря старались провести в молчании. Предки верили, что подобным образом можно избавиться от неприятностей и привлечь в дом удачу. А еще в указанную дату ходили в храм и молились «про себя».

Согласно приметам, тусклые звезды на небе предвещают холод и вьюгу. В том случае, если чирикает снегирь, то ждали потепления.

