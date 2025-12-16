Народный календарь. Почему нельзя грустить на Николу Зимнего, 19 декабря

В эту дату нельзя давать взаймы, так как из-за этого весь год может не быть денег. Кроме того, нельзя есть продукты животного происхождения, ведь на 19 декабря приходится Рождественский пост. В старину верили, что в этот день лучше не заниматься домашними делами, иначе весь год все будет ломаться и валиться из рук. На Николу Зимнего также запрещено грустить, так как это приведет к сильным морозам.