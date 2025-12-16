Народный календарь. Почему нельзя грустить на Николу Зимнего, 19 декабря

19 декабря православные чтут память Николая Чудотворца. В народе этот день прозвали Никола Зимний.
В эту дату нельзя давать взаймы, так как из-за этого весь год может не быть денег. Кроме того, нельзя есть продукты животного происхождения, ведь на 19 декабря приходится Рождественский пост. В старину верили, что в этот день лучше не заниматься домашними делами, иначе весь год все будет ломаться и валиться из рук. На Николу Зимнего также запрещено грустить, так как это приведет к сильным морозам.
В эту дату принято мириться с теми, с кем вы находитесь в ссоре. Также на Руси 19 декабря устраивали пышные застолья. Люди верили, что в этот день Николай Чудотворец спускается на землю и совершает чудеса. Святого почитают как защитника от различных напастей. Ему молятся о здоровье, работе и замужестве.
Приметы погоды:
Появился иней — в следующем году будет хороший урожай овса.
День солнечный и морозный — будет богатый урожай.
Сколько 19 декабря выпадет снега, столько травы будет весной.
Именины отмечают: Николай, Максим.