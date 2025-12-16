Короли и капустник: комедия про нового Шурика — в топе кассы

«Волчок» (101 млн рублей) и «Иллюзия обмана 3» (75 млн) понемногу опускаются вниз, но остаются хитами. У «Иллюзии» сохраняется высокая явка, 18 человек на сеанс в среднем — лучший показатель в топ-5. За этот уикенд фильм прорвался на третье место среди самых кассовых картин российского проката, подвинув «Пророка». Сейчас его общие сборы составляют 1,671 млрд рублей, больше него заработали только «Волшебник Изумрудного города» и «Финист», но у них была фора — они работали в новогодние каникулы. А «Иллюзия обмана» собрала свои полтора с лишком миллиарда в честной конкуренции в суровые осенне-зимние дни, а это говорит о том, что зрителю по-прежнему не хватает качественного контента.