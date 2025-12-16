Короли и капустник: комедия про нового Шурика — в топе кассы

Пародия на дюжину советских народных комедий, новогодний огонек «Невероятные приключения Шурика» возглавил российский прокат. Сборы фильма за прошедший уикенд составили 122 млн рублей. Следом за ним — комедия с Евгением Ткачуком «Волчок», заработавшая 101 млн рублей. Авантюрный экшен «Иллюзия обмана 3» в этот раз набрал 75 млн рублей, а его ближайшим конкурентом стал мультсборник «Три кота. Путешествие во времени», 72 млн рублей. На пятом месте аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». «Известия» анализируют кассовые сборы российских кинотеатров.
Анекдоты про Шурика.
Не все телевизионные форматы приживаются на киноэкранах. В России лучшим примером такого переноса остаются «Елки» — кстати, в этот четверг выйдет уже 12-я часть и опять неизбежно станет хитом проката. Теперь еще один новогодний огонек попробовал свои силы на большом экране: в минувшие выходные лидером российской кассы стали «Невероятные приключения Шурика».
— Это первый новогодний пародийный римейк советских фильмов от команды ТНТ, который вышел на большие экраны, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Зритель успел привыкнуть к телевизионному формату, что помогло заработать кредит доверия для показа новинки в кинотеатрах. И всё же решающую роль здесь сыграли узнаваемый каст, ностальгия и медиаподдержка релиза.
Своего рода путеводитель по классике советских комедий, этот капустник — через милые пародии на любимые всеми шедевры Гайдая, Рязанова, Данелии и многих других легенд отечественного кино. Звезды современного шоу-бизнеса с удовольствием валяют дурака, воспроизводя сцены и диалоги, которые миллионы зрителей нескольких поколений знают наизусть. Правда, принято считать, что это аудитория большей частью возрастная, но кассовые результаты комедии о Шурике говорят, что расчет на фанбазу российских знаменитостей оказался верным.
— Можно сказать, что это очень «взрослый» релиз, — объяснила «Известиям» Мария Щербаль, генеральный директор компании «Wanta Group — консалтинг в кино». — Мы видим, что туда пошла большая доля зрителей 35+, почти 38%, а молодежи 12−17 лет всего 6%. То есть 60 на 40 в пользу женщин, что для такого контента — хороший баланс. Люди шли в основном парами (38%) или даже поодиночке (14%) — это один из самых высоких показателей по одиночным просмотрам.
В первую очередь фильм смотрели из-за актерского состава и как ремейк, ностальгию по классике упомянули 34% зрителей. Фильм хорошо сработал по ТВ-рекламе, говорят опросы компании. По ощущениям вызвал сильную ностальгию (22%) и поднял настроение (66%), люди оценили чувство юмора и отсылки. Но здесь же есть и обратная сторона, отмечает эксперт: доля критиков у него выше средней, 31%. Каждый десятый сказал, что фильм оказался хуже ожиданий, а 16% отметили, что их «ничего не зацепило».
— То есть мы видим полярную реакцию: для одних это теплая ностальгическая история, для других — ремейк, который «не дотянул», — резюмирует Щербаль.
«Три кота. Путешествие во времени».
«Волчок» (101 млн рублей) и «Иллюзия обмана 3» (75 млн) понемногу опускаются вниз, но остаются хитами. У «Иллюзии» сохраняется высокая явка, 18 человек на сеанс в среднем — лучший показатель в топ-5. За этот уикенд фильм прорвался на третье место среди самых кассовых картин российского проката, подвинув «Пророка». Сейчас его общие сборы составляют 1,671 млрд рублей, больше него заработали только «Волшебник Изумрудного города» и «Финист», но у них была фора — они работали в новогодние каникулы. А «Иллюзия обмана» собрала свои полтора с лишком миллиарда в честной конкуренции в суровые осенне-зимние дни, а это говорит о том, что зрителю по-прежнему не хватает качественного контента.
Четвертое место российского бокс-офиса — сборник новелл «Три кота. Путешествие во времени». Создатели решили не утомлять аудиторию полноценным полнометражным сюжетом и сделали ставку на короткие этюды, объединенные одной концепцией. Узнавая подробности богатого жизненного опыта своей семьи, три кота и одна кошечка не только становятся мудрее, но и помогают разрулить ссоры в духе Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.
— Это абсолютно семейный продукт, — говорит Мария Щербаль. — 89% смотрели его семьей, 95% зрителей пришли с детьми. Отмечают приверженность семье, дружбу и взаимопомощь. После просмотра люди выходили с поднятым настроением и чувством спокойствия. Это добротный, предсказуемый семейный мультфильм, который выполнил свою задачу — развлечь ребенка и дать родителям ощущение «правильного» контента.
Поскольку продукта такого уровня на российском рынке мало, «Три кота» могут рассчитывать на хорошую и долгую прокатную жизнь. Сейчас они заработали 72 млн рублей, но зрители продолжат ходить и дальше.
— Старт у новой полнометражной части «Трех котов» на уровне с самой кассовой частью 2024 года — «Три кота. Зимние каникулы», — отмечает Ольга Зинякова. — Это дает возможность прогнозировать, что общая касса окажется аналогичной.
«Каникулы», напомним, заработали более 200 млн рублей. Сейчас цены на билеты выше, так что «Путешествие во времени» может собрать более впечатляющий бокс-офис, в том числе и дозаработать в празднике.
На пятом месте кассы — «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». В этот раз у него 37 млн рублей, а общие сборы — почти 200 млн, для аниме в России это очень высокий результат, особенно учитывая, что это не семейный контент.