Календарь на 16 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

16 декабря праздники отмечают покорители вершин и приверженцы нейрофитнеса. Православные верующие сегодня чтут память преподобного Иоанна Мольчальника, который на ниве аскезы несколько лет прожил в безмолвии. С ним связан неофициальный праздник — День немоты и тишины. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 16 декабря.
* День покорения вершин.
Этот неформальный праздник отмечают не только альпинисты и любители скалолазания, но и все, кто не боится бросить вызов судьбе. Изначально дату праздновали исключительно в профессиональном альпинистском кругу, но затем День покорения вершин обрел символическое значение. Так что 16 декабря есть повод сделать шаг навстречу мечте, какой бы смелой и труднодостижимой она ни была. Ведь именно с первых шагов начинается любое серьезное восхождение.
* День нейрофитнеса.
Нейрофитнес — это система тренировок и практик, направленных на улучшение когнитивных функций мозга, его общей работоспособности, устойчивости к стрессам. Методика помогает бороться с депрессией и предупредить появление деменции. Разработки в этом направлении начались еще в 1970-х годах. Но популярность нейрофитнес обрел относительно недавно.
Среди самых известных упражнений — смена рук при выполнении привычных действий, запоминание иностранных слов, тренинги на креативность. В честь праздника в этот день проходят занятия и лекции. В Москве для жителей старшего поколения действует целая программа нейротренировок.
* День немоты и тишины.
Этот неофициальный праздник приурочен ко дню памяти святого Иоанна Молчальника, который несколько лет провел в безмолвии, обладал даром целительства и умел читать мысли других людей.
В это день стоит вспомнить о ценности слов и, как это ни банально, о том, что молчание — золото. В современном мире очень важно не только умение красиво говорить, но и слушать других. Также молчание необходимо человеку для восстановления душевных сил, концентрации и саморефлексии. Оно помогает достичь внутренней гармонии. Лучший способ отпраздновать этот день — фильтровать свою речь, озвучивать только добрые мысли и найти время, чтобы просто немного помолчать.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 декабря в других странах.
День примирения — ЮАР. 16 декабря 1838 года буры одержали масштабную победу над 10-тысячной армией коренных жителей зулусов. Согласно легенде, накануне сражения буры дали обет ежегодно славить Бога в этот день, если им удастся победить. Более ста лет эта дату праздновало белое меньшинство страны. Но в 1995 году после окончания апартеида был установлен новый праздник — как символ примирения разных расовых, этнических и религиозных групп.
День исследований — Иран. 16 декабря в Иране стартует Неделя научных исследований. Главная цель кампании — содействие развитию науки и техники в стране, поддержка иранских ученых и пропаганда использования технологий в иранском обществе. В этот день проходят технологические выставки и ярмарки, лекции и семинары.
День спорта — Таиланд. 16 декабря 1967 года король Таиланда Пхумипон Адульядет выиграл золотую медаль в парусном спорте на полуостровных играх в Юго-Восточной Азии. В 1986 году этот день был объявлен национальным праздником спорта. 16 декабря в Таиланде стартуют различные соревнования и турниры.
Религиозные праздники 16 декабря.
* День памяти преподобного Саввы Сторожевского.
Преподобный Савва Сторожевский — один из наиболее известных русских святых, чудотворец, основатель и первый игумен Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. Он жил в XIV — XV веке.
Еще в юности Савва решил посвятить себя Богу. Он пришел в обитель Сергия Радонежского, принял у него постриг и стал одним из первых его учеников.
* День памяти преподобного Иоанна Молчальник.
Преподобный Иоанн Молчальник, также известный как Иоанн Безмолвник, родился в V веке в Никополе Армянском, в семье военачальника. Мальчик воспитывался в христианской вере и благочестии. Когда его родители умерли, он продал свое имущество и построил церковь во имя Пресвятой Богородицы.
Народные праздники и приметы 16 декабря.
* Иван Молчальник
* Приметы.
Под окном громко щебечут снегири — скоро пожалует оттепель.
Вечером на небе видны падающие звезды — скоро ударит сильный мороз.
Кошка ищет в доме теплое место — к морозам, тщательно умывается — к солнечным дням.
Мало снега — год будет неурожайным, голодным.
В печи громко трещат дрова — к морозам.
Какие исторические события произошли 16 декабря.
* 1237 год — хан Батый взял Рязань в осаду: она продлилась пять дней, после чего город пал под натиском врагов и был разграблен.
Дни рождения и юбилеи 16 декабря.
* В 1770 году родился Людвиг ван Бетховен — немецкий композитор, пианист и дирижер, последний представитель «Венской классической школы».
* В 1775 году родилась Джейн Остин — английская писательница, классик западной литературы. Ее самый знаменитый роман «Гордость и предубеждение» был опубликован в 1813 году.
* В 1948 году родился Юрий Николаев — советский и российский телеведущий, актер, народный артист РФ.
* В 1964 году родилась Анфиса Резцова — советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
Кто отмечает дни рождения.
* 90 лет исполняется Светлане Дружининой — советской и российской актрисе, кинорежиссеру, сценаристке, кинопродюсеру, народной артистке РФ.
* 41 года исполняется Тео Джеймсу — британскому актеру кино и телевидения.