Календарь на 16 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В это день стоит вспомнить о ценности слов и, как это ни банально, о том, что молчание — золото. В современном мире очень важно не только умение красиво говорить, но и слушать других. Также молчание необходимо человеку для восстановления душевных сил, концентрации и саморефлексии. Оно помогает достичь внутренней гармонии. Лучший способ отпраздновать этот день — фильтровать свою речь, озвучивать только добрые мысли и найти время, чтобы просто немного помолчать.