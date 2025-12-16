Схваченный в Сомали украинский пилот Олейник обратился к Зеленскому

Действующая на территории Сомали группировка «Аш-Шабаб»* записала видео с обращением работающего в ООН украинского пилота Александра Олейника к Владимиру Зеленскому и генсеку организации Антониу Гутерришу, передает Somali Guardian.
«Он сказал, что обращается к миру не как свободный человек, а как “военнопленный, находящийся в плену у “Аш-Шабаб” в Сомали”. В видеоролике он обратился напрямую к Владимиру Зеленскому, призывая его задействовать дипломатические и политические силы для обеспечения его освобождения», — сказано в материале.
Александр Олейник также обратился к Антонио Гутерришу и заявил, что «остро нуждается в защите и помощи».
Уточняется, что Александра Олейника схватили боевики в Сомали после аварийной посадки вертолета. Это произошло в январе 2024 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.