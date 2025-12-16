По информации, полученной от российских силовых структур, в госпитале скончался капитан Дмитрий Иванович Диган, служивший в штабе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Источник сообщил, что причиной смерти стали осложнения, связанные с сердцем, которые, как утверждается, были вызваны избыточным весом и алкогольной зависимостью военнослужащего.
Уточняется, что Диган около полутора лет находился в зоне проведения так называемой АТО. Сообщается также, что капитан страдал алкогольной зависимостью и имел инциденты, связанные с управлением транспортным средством в нетрезвом виде, передает РИА Новости.
11 декабря стало известно, что солдаты армии России на Константиновском направлении взяли в плен бойца ВСУ, который был сильно пьян и «нес всякую ахинею».
Украинский солдат Алексей Левченко, сдавшийся в плен российским военным, охарактеризовал свою бригаду фразой «и смех, и грех», заявив, что в ней служили инвалиды и психически больные люди. По его словам, в его взводе численностью около 20 человек треть сослуживцев были с ограниченными возможностями здоровья или с психическими заболеваниями.