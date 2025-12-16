Трамп сообщил, что недавно говорил с Путиным

Российский лидер на встрече с американской делегацией сообщил, что Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал данные переговоры полезными и конструктивными. Что еще рассказал представитель Кремля про контакт с политиками из США — в материале «Вечерней Москвы».