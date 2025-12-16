Трамп сообщил, что недавно говорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что недавно провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в понедельник, 15 декабря, общаясь с журналистами в Белом доме.
На прямой вопрос о контактах с российским президентом, Трамп ответил утвердительно, однако отказался раскрывать какие-либо подробности прошедшей беседы.
Кроме того, американский лидер выразил свою уверенность в том, что Владимир Путин намерен добиться завершения конфликта на Украине, передает RT.
14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов отказаться от вступления в НАТО, если Запад предоставит гарантии безопасности.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не отверг мирный план США. Между сторонами состоялся прямой обмен мнениями по этому вопросу.
Российский лидер на встрече с американской делегацией сообщил, что Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал данные переговоры полезными и конструктивными. Что еще рассказал представитель Кремля про контакт с политиками из США — в материале «Вечерней Москвы».