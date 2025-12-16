Трамп заявил о намерении подать в суд на «Би-би-си»

Лидер США Дональд Трамп заявил, что подает с суд на британскую корпорацию «Би-би-си», пишет РИА Новости.
«Я подаю в суд на “Би-би-си” за то, что они приписали мне то, чего я не говорил. сегодня днем или завтра утром», — заявил Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме.
Ранее газета Telegraph писала, что речь Дональда Трампа, с которой он выступал в преддверии штурма Капитолия, предпринятого в 2021 году, была сфальсифицирована. Ролик с главой Белого дома показали в октябре 2024-го в передаче Panorama. Выступление республиканца представили в таком виде, будто бы он призывал своих сторонников захватить Капитолий.
Более того, в ролик включили кадры с людьми, которые следовали к зданию Конгресса. При этом у зрителей могло сложиться впечатление, что толпа действует в соответствии с призывами Дональда Трампа.
Корпорация принесла извинения главе Белого дома за некорректный монтаж его выступления, но отказалась удовлетворять требование юристов о выплате компенсации.