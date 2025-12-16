С 1 января на рынке аренды установятся аномальные цены. За сколько будут сдавать недвижимость

— По итогам ноября спрос на рынке найма жилья в Москве сократился на 16%, а по отношению к показателю аналогичного периода 2024 года запросов меньше на 22%. В декабре активность арендаторов невысокая. При этом предложение не расширилось, напротив, оно уменьшилось на 18% от октябрьского значения, и его объём на 38% меньше, чем год назад. Но арендные ставки сохраняются, — рассказала Оксана Полякова.