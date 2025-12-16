Статусная пермская экс-чиновница Лопаева обжаловала отказ в снятии наказания

Лопаева обжаловала отказ в освобождении от наказания.
Экс-заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева борется за освобождение от наказания за хищение 67,6 млн рублей из благотворительного фонда. Апелляционная жалоба поступила в Пермский краевой суд 12 декабря 2025 года.
«Бывший зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства Пермского края Елена Лопаева подала апелляционную жалобу на отказ в освобождении от наказания. Жалоба поступила в Пермский краевой суд 12 декабря», — сообщает РБК Пермь.
Отмечается, что ранее неотбытую часть 4-летнего срока лишения свободы по делу о хищении средств из благотворительного фонда «Содействие-XXI век» ей заменили на ограничение свободы. Параллельно фонд как потерпевшая сторона инициировал в арбитражном суде розыск зарубежного имущества Лопаевой, в том числе квартиры в Италии стоимостью 15,4 млн рублей, для обращения на него взыскания. Ранее Лопаеву признали банкротом и открыли исполнительное производство. Сумма исполнительского сбора составляет 4,7 млн рублей. В настоящее время Лопаева не работает и планирует выйти на пенсию, ранее она находилась под арестом.