Статусная пермская экс-чиновница Лопаева обжаловала отказ в снятии наказания

Отмечается, что ранее неотбытую часть 4-летнего срока лишения свободы по делу о хищении средств из благотворительного фонда «Содействие-XXI век» ей заменили на ограничение свободы. Параллельно фонд как потерпевшая сторона инициировал в арбитражном суде розыск зарубежного имущества Лопаевой, в том числе квартиры в Италии стоимостью 15,4 млн рублей, для обращения на него взыскания. Ранее Лопаеву признали банкротом и открыли исполнительное производство. Сумма исполнительского сбора составляет 4,7 млн рублей. В настоящее время Лопаева не работает и планирует выйти на пенсию, ранее она находилась под арестом.