Роды в воздухе вызвали драку на борту самолета Air Arabia

Рейс авиакомпании Air Arabia, летевший из Рабата (Марокко) в Стамбул, совершил экстренную посадку на испанском острове Майорка из-за того, что у одной из беременных пассажирок отошли воды. Женщине оказали помощь и доставили в больницу.
Непредвиденная остановка привела к двухчасовой задержке вылета. Перед повторным взлетом напряжение вылилось в агрессию: одна из попутчиц потребовала объяснений по поводу простоя, но получила резкий ответ от члена экипажа — «Сядьте, женщина». Это стало катализатором: группа из семи мужчин и двух женщин устроила драку с бортпроводниками.
В результате инцидента капитан был вынужден вызвать полицию. Все участники беспорядков были задержаны по обвинению в создании угрозы безопасности полета и выпущены под залог. Сообщается, что большинство задержанных покинули Испанию, однако были и дальнейшие осложнения, включая повторный арест одного из дебоширов, передает издание Daily Mail.
2 декабря произошел еще один инцидент. Авиарейс компании Flydubai сообщением Дубай — Москва задержали на два часа из-за выпившей пассажирки. Она проявляла агрессию по отношению к членам экипажа и другим пассажирам, требовала принести ей алкоголь, провоцировала конфликты, а затем и вовсе начала навязчиво приставать к мужчине, пытавшемуся ее успокоить.