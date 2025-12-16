Роды в воздухе вызвали драку на борту самолета Air Arabia

2 декабря произошел еще один инцидент. Авиарейс компании Flydubai сообщением Дубай — Москва задержали на два часа из-за выпившей пассажирки. Она проявляла агрессию по отношению к членам экипажа и другим пассажирам, требовала принести ей алкоголь, провоцировала конфликты, а затем и вовсе начала навязчиво приставать к мужчине, пытавшемуся ее успокоить.