В ЛДПР предложили наказывать за пропаганду домашних родов

По ее словам, в России нет прямого запрета на домашние роды, но закон не предусматривает участия в них медицинских работников. «По умолчанию» акушерка может законно принимать роды только в больнице и с ее ведома. Кроме того, медперсонал, согласившийся на домашние роды, рискует уголовным преследованием, та же ответственность может грозить и роженице, если ее действия приведут к гибели ребенка.