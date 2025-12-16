Ричмонд
Бизнес-джет разбился в Мексике, погибли не менее шести человек

Служба гражданской защиты Мехико сообщила о крушении самолёта, на котором было десять человек.

Источник: Комсомольская правда

Не менее шести человек погибли в Мексике в авиакатастрофе. Речь идёт о крушении бизнес-джета, информирует служба гражданской защиты Мехико.

«Речь идет о частном реактивном самолете Cessna Citation III с бортовым номером XA-PRO, который вылетел из города Акапулько (штат Герреро) с пунктом назначения в городе Толука», — сказано в релизе, который пресс-служба ведомства опубликовала в социальной сети Х.

Всего на борту находились восемь пассажиров и двое членов экипажа.

Ранее Минобороны Турции информировало, что в Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 вооруженных сил республики, вылетевший из Азербайджана. На борту находились 20 военнослужащих. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в США потерпел крушение грузовой самолёт. Это произошло недалеко от Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, в результате катастрофы пострадали люди.

Напомним, в июне в Индии разбился самолёт, на борту которого находились 242 человека. Подробности о сотнях жертв и чудесном спасении пассажира здесь на KP.RU.