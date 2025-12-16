Бизнес-джет разбился в Мексике, погибли не менее шести человек

Не менее шести человек погибли в Мексике в авиакатастрофе. Речь идёт о крушении бизнес-джета, информирует служба гражданской защиты Мехико.
«Речь идет о частном реактивном самолете Cessna Citation III с бортовым номером XA-PRO, который вылетел из города Акапулько (штат Герреро) с пунктом назначения в городе Толука», — сказано в релизе, который пресс-служба ведомства опубликовала в социальной сети Х.
Всего на борту находились восемь пассажиров и двое членов экипажа.
