В Югре пересмотрят очередь по программе расселения ради целого дома погорельцев

На заседании правительства округа было решено пересмотреть очередь на получение квартир по программе расселения. Семьи из Солнечного включат в нее в приоритетном порядке, чтобы они получили новые квартиры раньше первоначально установленных сроков. Таким образом, график расселения аварийных домов в муниципалитете будет скорректирован.