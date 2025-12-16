В Югре пересмотрят очередь по программе расселения ради целого дома погорельцев

Людей из сгоревшего жилого дома переселят в новые квартиры.
Жителей дома, полностью уничтоженного пожаром в поселке Солнечном в Югре, переселят в новые квартиры в 2026 году. Решение об этом 15 декабря приняли на заседании правительства округа, сообщает телеканал «Югра».
«Жильцов дома, уничтоженного пожаром в поселке Солнечном, переселят в новые квартиры в следующем году», — передает «Югра». По данным канала, переселение станет внеочередным и пройдет в рамках действующей в регионе программы расселения аварийного жилья.
На заседании правительства округа было решено пересмотреть очередь на получение квартир по программе расселения. Семьи из Солнечного включат в нее в приоритетном порядке, чтобы они получили новые квартиры раньше первоначально установленных сроков. Таким образом, график расселения аварийных домов в муниципалитете будет скорректирован.
Отмечается, что сгоревшее здание — двухэтажный деревянный дом на 40 квартир — уже ранее было признано аварийным. Его демонтаж планировался только на январь 2027 года, однако после ЧП власти решили перенести сроки и обеспечить жильцов постоянными квартирами в максимально короткий срок.
Во время пожара, который произошел на прошлой неделе, пострадал один человек. Все остальные жители успели покинуть дом, который огонь повредил по всей площади и сделал непригодным для проживания.
Сразу после возгорания местные власти организовали временное размещение погорельцев и оказали им необходимую помощь, включая предоставление мест для проживания до момента подбора постоянного жилья. Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил окружному департаменту строительства взять ситуацию под особый контроль и подключиться к работе по переселению. Ранее глава поселения Игорь Наумов объявил о выделении материальной поддержки для пострадавших.