В России поменяют ПДД: какие изменения ждут водителей

Российское правительство поручило Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить изменения в ПДД, которые обяжут водителей соблюдать требования электронных дорожных знаков и табло отображения информации (ТОИ). Об этом сообщает ТАСС.
Согласно предлагаемым нововведениям, приоритет будут иметь именно электронные знаки перед стационарными. Также планируется ввести минимальную дистанцию между грузовиками на дорогах с двумя полосами для большей безопасности при обгоне.
Кроме того, предусматривается разработка единых правил для определения скоростных режимов на автотрассах.
Как известно, в настоящее время в ПДД нет требования выполнять указания с табло информационных знаков (ТОИ), поэтому системы автоматической фиксации нарушений с ними не связаны, и штрафы за их игнорирование не применяются. Как правило, на таких электронных табло выводят предупреждения о необходимости соблюдать скорость, которая может меняться в зависимости от погодных условий.
Напомним, недавно в России вступили в силу новые штрафы для нарушителей ПДД. Соответствующие изменения уже внесены в КоАП.