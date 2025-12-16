В России поменяют ПДД: какие изменения ждут водителей

Как известно, в настоящее время в ПДД нет требования выполнять указания с табло информационных знаков (ТОИ), поэтому системы автоматической фиксации нарушений с ними не связаны, и штрафы за их игнорирование не применяются. Как правило, на таких электронных табло выводят предупреждения о необходимости соблюдать скорость, которая может меняться в зависимости от погодных условий.