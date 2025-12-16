Москва перед Годом лошади лидирует по «конным» госзакупкам — 40 голов за 20 млн

Как отмечает Life.ru, под конец 2025 года в разных регионах появились заявки на закупку лошадей и табунов — среди них Татарстан, Башкирия, Коми, Пермский край, Ярославская, Челябинская, Тюменская и Оренбургская области, Санкт-Петербург и Москва. При этом столица, по подсчётам издания, лидирует по количеству животных в одном контракте: 40 лошадей за 20 млн рублей.