Почтили память журналистов, погибших за правду

— Только за последние годы список, к сожалению, увеличился на 43 фамилии. Я бы назвал их элитой журналистского сообщества. И тех, кого уже нет с нами, и тех, кто сейчас борются пером и словом, — отметил Костенко. — Наша профессия всегда отличалась служением правде.