Почтили память журналистов, погибших за правду

15 декабря ко Дню памяти погибших журналистов СЖР провел памятное мероприятие. Столичные журналисты почтили память коллег, которые отдали жизнь, выполняя профессиональный долг.
На мероприятии Союза журналистов России (СЖР) собрались представители профессионального сообщества, студенты профильных вузов и родственники погибших. Гостям показали сюжет, рассказывающий о судьбах журналистов, погибших во время военных конфликтов в Чечне, бывшей Югославии, на Украине. Затем слово предоставили председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву.
— Уже 34 года по всей стране в этот день собираются журналисты и вспоминают погибших коллег. Очень важно, что сейчас с нами не только сотрудники разных редакций, но и студенты. Ведь они учатся именно на журналистском подвиге, — отметил Владимир Соловьев.
Председатель СЖР рассказал, что в прошлом году вышла книга «Военкоры Победы» о корреспондентах и операторах, работавших в Великую Отечественную войну. Книгу издали при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы.
— А сейчас готовится такое же издание, посвященное уже нашим современникам, — рассказал Владимир Соловьев.
Председатель СЖР отметил, что город и духовенство делают многое для сохранения памяти о погибших журналистах. В том числе в этом году по благословению патриарха Кирилла в приделе строящегося храмового комплекса мучеников Анатолия и Протолеона в московском районе Марьино состоялось торжественное открытие Галереи памяти погибших российских журналистов. На мраморных плитах, установленных в галерее, высечены около 700 имен военкоров и писателей, которые погибли, освещая военные конфликты разных лет, начиная с Великой Отечественной.
— Еще мы высадили аллею кедров, посвященную памяти погибших военкоров. Хочется напомнить, что у Бога все живы. Главное для почивших людей, чтобы мы молились о них и хранили добрую память о каждом из них, — сказал иерей Виталий Ульянов. — Поэтому такие мероприятия очень важны. А погибшие журналисты мужественно показывают нам своим примером, какова цена правды.
На мероприятии выступил музыкант и певец Виталий Ленский. Он исполнил песни Великой Отечественной и авторские композиции, посвященные памяти погибших.
Секретарь СЖР Ашот Джазоян отметил, что каждый из собравшихся может выйти к микрофону и сказать теплые слова в память о коллегах. Одним из тех, кто не смог промолчать в такой день, стал заместитель гендиректора телеканала «Спас» Борис Костенко.
— Только за последние годы список, к сожалению, увеличился на 43 фамилии. Я бы назвал их элитой журналистского сообщества. И тех, кого уже нет с нами, и тех, кто сейчас борются пером и словом, — отметил Костенко. — Наша профессия всегда отличалась служением правде.
Председатель СЖР подытожил, что профессия военного репортера — одна из самых опасных в мире.
— К сожалению, война пока не кончилась. Но есть надежда, что в ближайшее время услышим хорошие новости. И подвиг наших погибших товарищей был не зря, — подчеркнул Владимир Соловьев, символически зажигая свечу в память о военкорах.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Владимир Ресин, депутат Госдумы, герой труда РФ, советник мэра Москвы:
— Святой долг каждого из нас — отдать дань памяти тем, кто погиб на боевом посту. Журналистская работа требует не только таланта и знаний, но и огромного мужества. Подвиг журналиста — подвиг правды, готовность быть там, где совершается история. Делать свою работу честно, невзирая на риск. Адресую искренние слова поддержки родным и близким погибших.