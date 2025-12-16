Пенсии 38 миллионов россиян увеличат на 7,6% с января 2026 года

Ранее Life.ru писал, что с декабря пенсии некоторых пожилых граждан России поднимутся за счёт удвоенной фиксированной выплаты. Это коснётся тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Помимо этого, часть пенсионеров получит выплаты дважды в декабре 2025 года. Первая сумма придёт в начале месяца, вторая — в конце. Такая мера связана с праздничными днями: с 31 декабря по 11 января банки и отделения Соцфонда не работают, и правительство заранее перечисляет январские выплаты, чтобы избежать задержек.