Петербург ищет коня за 7 млн — «без вредных привычек», нового, без замены частей

По данным Life.ru, в 2025 году цены в госзакупках на лошадей колеблются от 130 тысяч до 7 млн рублей, и максимальная планка заявлена именно в Петербурге. Издание приводит фрагменты требований: животное должно быть добронравным, с уравновешенной психикой, социализированным и «без вредных привычек», а также «безопасным для людей и других животных».