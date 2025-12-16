Николай Чудотворец: дата праздника в 2025 году и топ самых сильных молитв

В списках Жития Святого Николая приводится «Деяние о трёх девицах». Так, он бросал в окно девушкам из разорившейся семьи мешочки с золотом. В итоге три сестры избежали бесчестия и получили приданое. Эта история стала примером христианского милосердия. Считается, что она дала начало традиции дарить от имени святого Николая подарки сиротам, детям из бедных семей, а затем и взрослым. В Житии святителя Николая, изложенном святителем Димитрием Ростовским, описан ещё один случай. Идя в Александрию, моряки попали в шторм и перед уже почти неминуемой гибелью вспомнили о Мирликийском архиепископе. Неожиданно тот появился на корме судна и вывел его из бури.