Адвокат раскрыла, какие претензии есть у Долиной к Лурье

По словам Свириденко, в тех же возражениях оппоненты ссылались на выступление Ларисы Долиной на Первом канале. Она уточнила, что сторона Долиной утверждает: решением суда права Лурье не нарушаются, поскольку та, при необходимости, может предъявить отдельный иск о взыскании денежных средств к предполагаемым злоумышленникам. Адвокат отметила, что закон не обязывает ее доверителя запрашивать медицинские справки у другой стороны, и подчеркнула, что подобные требования исходят только от представителей певицы в рамках данного процесса.