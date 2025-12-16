Ричмонд
Адвокат раскрыла, какие претензии есть у Долиной к Лурье

Защитники Ларисы Долиной считают, что Полина Лурье сделала большую ошибку, когда не потребовала у актрисы справку о психическом состоянии при заключении договора купли-продажи квартиры. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко. По ее словам, это один из доводов, указанный в возражениях на жалобу Лурье.

Верховный суд решит, кому достанется квартира Долиной в Хамовниках.

«Адвокат Долиной указывает на якобы недобросовестность Лурье, которая не запросила у Долиной справку из ПНД о психическом состоянии Долиной, и это ставят нам в вину», — сообщила Свириденко. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Свириденко, в тех же возражениях оппоненты ссылались на выступление Ларисы Долиной на Первом канале. Она уточнила, что сторона Долиной утверждает: решением суда права Лурье не нарушаются, поскольку та, при необходимости, может предъявить отдельный иск о взыскании денежных средств к предполагаемым злоумышленникам. Адвокат отметила, что закон не обязывает ее доверителя запрашивать медицинские справки у другой стороны, и подчеркнула, что подобные требования исходят только от представителей певицы в рамках данного процесса.

Верховный суд Российской Федерации рассмотрит кассационную жалобу Полины Лурье, в которой она требует признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в районе Хамовники. Судебное заседание запланировано на 16 декабря на 15:00.

Юристы полагают, что эффективной мерой против действия «эффекта Долиной» может стать страхование сделок с недвижимостью. По их мнению, внедрение такой практики повысит чувство защищенности граждан и позволит минимизировать риск несправедливых ситуаций, вне зависимости от того, обусловлены ли они мошенническими действиями третьих лиц или небрежностью самих участников сделки, пишет RT.